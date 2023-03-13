Килиан Мбаппе: Мусиала — топ-игрок

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» похвалил полузащитника немецкого клуба Джамала Мусиалу.

«Топ-игрок, топ», – приводит слова Мбаппе журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Напомним, мюнхенцы прошли в четвертьфинал, победив по сумме двух матчей — 3:0. Для «Баварии» этот выход в четвертьфинал Лиги чемпионов стал уже 21-м, что является рекордом за всю историю турнира.

В текущем сезоне 20-летний Мусиала принял участие в 23 матчах Бундеслиги в составе «Баварии», забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. В Лиге чемпионов на счету полузащитника сборной Германии две результативные передачи в семи матчах.

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