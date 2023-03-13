Чалов: защитники «Крыльев» были сфокусированы на Заболотном, у меня было пространство

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оценил совместную игру с Антоном Заболотным в атаке в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0).
«Тандем с Заболотным сработал? Да, давно не играл на такой позиции. Очень рад за Антона, с «Крыльями» для нас получилась интересная игра, так что будем наигрывать эти связи, для первого раза, считаю, неплохо.
Как мне комфортнее играть — с габаритным форвардом или одному? Зависит от ситуации, с «Крыльями» было комфортно играть, потому что большую часть времени ЦСКА находился в атаке. Находить зоны между линиями было проще, ведь защитники были сфокусированы на Заболотном. У меня было больше пространства, места для творчества.
Насколько мы наигрывали меня на позиции второго нападающего? Если честно, не так часто. Хороший футболист должен уметь играть на любой позиции (улыбается)», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 13 марта 2023
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