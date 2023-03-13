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Фёдор Чалов: об этом не говорят, но ЦСКА делает большую ставку на Кубок России

Фёдор Чалов: об этом не говорят, но ЦСКА делает большую ставку на Кубок России
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов объяснил, почему не ставит цели по голам на сезон, и рассказал, что в команде делают большую ставку на Фонбет Кубок России.

«Цель по голам на сезон? Это так не работает. Я нападающий, поэтому хочу забивать в каждом матче. Игра с «Крыльями Советов» в Кубке? Постараюсь абстрагироваться от результата встречи РПЛ. Была ситуация с «Краснодаром», где мы дома обыграли их 3:0, а на выезде встреча складывалась по-другому. «Крылья» тоже будут готовы к нам, сделают выводы, но нам лучше улучшать игру и показывать её в Кубке.

В ЦСКА делают большую ставку на Кубок? Думаю, об этом не говорят, но да, конечно», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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