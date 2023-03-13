Чалов объяснил, почему Малкому и Промесу удалось забить так много голов в РПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов связывает высокую результативность фланговых нападающих Малкома («Зенит») и Квинси Промеса («Спартак») со спецификой Российской Премьер-Лиги.

«Согласен, что Малком и Промес — одни из сильнейших игроков в РПЛ, но, возможно, на гонке бомбардиров сказывается специфика нашего чемпионата. В основном цель защитников — перекрыть центрального нападающего, не дать ему забить, из-за чего появляется больше пространства у фланговых футболистов атаки», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Малком и Промес — лучшие бомбардиры РПЛ, оба забили по 16 голов. Бразилец находится выше, так как ни разу не забивал с пенальти, у Квинси таких мячей два.

Новость по теме Фёдор Чалов рассказал, что именно помогает Квинси Промесу забивать за «Спартак»

Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае. Видеоролик: