Гризманн — о Жиру: он исключительный форвард, который забивал и побеждал везде, где играл

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о форварде национальной команды и итальянского «Милана» Оливье Жиру, заявив, что тот является исключительным игроком атаки благодаря тому, что забивал голы и выигрывал титулы везде, где выступал.

«Где бы он ни играл, он всегда забивал и выигрывал титулы. Это означает, что он исключительный девятый номер», — приводит слова Гризманна «твиттер» Telefoot.

36-летний Жиру является лучшим бомбардиром сборной Франции за всю историю. На счету нападающего 53 забитых мяча в 120 сыгранных матчах. На клубном уровне Жиру выступал за французский «Монпелье», лондонские «Арсенал» и «Челси» и за «Милан».

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