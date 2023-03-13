Гризманн — о Жиру: он исключительный форвард, который забивал и побеждал везде, где играл
Поделиться
Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о форварде национальной команды и итальянского «Милана» Оливье Жиру, заявив, что тот является исключительным игроком атаки благодаря тому, что забивал голы и выигрывал титулы везде, где выступал.
«Где бы он ни играл, он всегда забивал и выигрывал титулы. Это означает, что он исключительный девятый номер», — приводит слова Гризманна «твиттер» Telefoot.
36-летний Жиру является лучшим бомбардиром сборной Франции за всю историю. На счету нападающего 53 забитых мяча в 120 сыгранных матчах. На клубном уровне Жиру выступал за французский «Монпелье», лондонские «Арсенал» и «Челси» и за «Милан».
Новость по темеЖиру: постепенно обретал уверенность, что встану в один ряд с Зиданом, Платини и Анри
Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ
Комментарии
- 13 марта 2023
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:44
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
11:04
-
10:56
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:33
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:16
Партнерский контент