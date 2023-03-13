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Стивен Джеррард может возглавить турецкий «Трабзонспор»

Стивен Джеррард может возглавить турецкий «Трабзонспор»
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает Karar.

По информации источника, кандидатуру Джеррарда на вакантный пост главного тренера «Трабзонспора» выдвигает один из претендентов на место нового президента турецкого клуба. Сам английский специалист прибыл в Турцию, но наиболее вероятная цель его визита в страну — участие в рекламных съёмках, а не подписание контракта с «Трабзоном». Главным претендентом на пост главного тренера является турецкий специалист Серген Ялчин.

В качестве главного тренера Джеррард выиграл вместе с «Рейнджерс» чемпионат Шотландии в сезоне-2021/2022.

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