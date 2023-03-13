Кузьмичёв: игроки «Локомотива» поверили в тренера и играют не только за себя, но и за него

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал победу железнодорожников в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

«Я ещё после кубковых игр со «Спартаком» говорил, что «Локомотиву» просто нужна победа, после чего начнётся движение вперёд. Понятно, что сейчас говорить про качественное содержание игры не приходится, но видно, что команда уже с характером, что они устали от того периода, когда фактически были без тренера. И даже если что-то не получается, включается запредельная самоотдача. И мы в матче с «Ахматом» это увидели, когда даже при потере двух игроков команда всё равно «на зубах» вытащила победу.

Дзюба явно пришёлся ко двору «Локо», и я больше чем уверен, что он ещё будет забивать. Надо отдать должное, в матче с «Ахматом» он очень много отрабатывал, помогал ребятам в обороне.

Являются ли победы «Локомотива» «тренерскими»? Это, наверное, победы игроков, но за тренера. Чувствуется, что они поверили в Галактионова, и не только за себя и за клуб, но и за него отыграли эти два матча. И неожиданно для многих набрали шесть очков на выезде.

Может ли «Локомотив» чуть-чуть расслабиться перед предстоящими матчами? Нет, пока о расслаблении рано говорить, задача ещё не решена. Надо набирать свои очки, выходить из зоны стыковых игр, чтобы чувствовать себя спокойно. Потом уже напряжение потихоньку будет спадать. А сейчас, повторю, рановато. Победы в любом случае ценны в данной ситуации, но качество игры пока не позволяет говорить о том, что команда полностью восстала из пепла», — сказал Кузьмичёв в интервью «РБ Спорт».