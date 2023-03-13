Экс-игрок «Торино»: клубу нужно сделать всё возможное, чтобы оставить Миранчука

Бывший игрок «Торино» Клаудио Феррарезе поделился мнением о российском полузащитнике «быков» Алексее Миранчуке, который выступает за команду на правах аренды, а права на него принадлежат «Аталанте».

«Мне очень нравится, как играет Миранчук. Я считаю, что он лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Ивана Юрича. Из всех игроков группы атаки Миранчук самый незаменимый. Я даже не знал, что «Торино» имеет опцию выкупа. Если это так, то я бы активировал её ещё в январе.

Может быть, у Алексея есть какие-то ещё варианты, поэтому «Торино» ещё не выкупил его? Клубу нужно сделать всё возможное, чтобы оставить Миранчука на следующий сезон, а потом его ещё можно будет выгодно продать», — приводит слова Феррарезе «Евро-Футбол.Ру».