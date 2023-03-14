Матвей Сафонов: не могу сказать, что уровень российского футбола снизился
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Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос, снизился ли уровень российского футбола.
«Как по мне, сейчас в РПЛ все равно приходят сильные футболисты, кто-то уходит, а кто-то приходит. Не могу сказать, что уровень снизился. В РПЛ все матчи непростые. Сейчас все в пределах в нормы. Глобального упадка нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Сафонов провёл 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 37 голов и 7 раз отстоял на ноль.
После 19 туров «Краснодар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 18 марта в Москве, начало – 19:30 мск.
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