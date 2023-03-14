Арбитр Федотов — о новых судьях в РПЛ: это беда. У нас никто ни за что не отвечает

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал уровень новых арбитров в РПЛ.
«Это похороны. Если бы в моё время был Каманцев, поверьте, очень много судей бы схоронилось. И сейчас такой результат выдавали бы, что даже собака бы не подкопалась. Но в данный момент старая формация не даёт продукт, то есть судей. Руководитель Первой лиги должен дать продукт для Премьер-Лиги. И когда он это делает, он должен за это отвечать. Но, к сожалению, у нас никто ни за что не отвечает. Соколов — менеджер первого дивизиона, Иванов — Премьер-Лиги. Я бы пришёл к Соколову и спросил: «Почему вы мне даёте то, что не работает?» Если не знаете, то поезжайте туда, откуда приехали, а мы возьмём тех, кто знает.
А на месте Каманцева я бы пришёл к Иванову и спросил, почему они дают плохой продукт. Кто рекомендовал Фролова, Чебана? Это плохой продукт, он гнилой. Что мне с ним делать? Мне это не надо, но вы это дали, а значит, за это будете отвечать вы. Не будете? Тогда спасибо и до свидания. Вот так это должно работать. И пока это калёным железом не выжечь, ничего не поменяется. А сейчас это беда. Появились новые арбитры, которые просто не готовы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 14 марта 2023
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