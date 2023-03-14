Вадим Гаранин: Мелкадзе – не Игуаин, но один из лучших нападающих, когда супермотивирован

Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Георгия Мелкадзе.

«Георгий заявил, что провёл замечательное время в команде под моим руководством? Стараюсь не читать ребят из «Сочи». Мне приятно вспоминать, что мы были вместе. Но тяжело, что у меня сложилась карьера именно так.

Спасибо большое Георгию. Это приятный, хороший футболист. Единственное, немножечко ему не хватило стабильности. Когда он супермотивирован, наверное, это один из лучших нападающих. Но стабильность – признак мастерства. Её не хватает Мелкадзе, чтобы быть самым топовым игроком. Он может провести замечательный отрезок, а потом немного выпасть. Дай бог, чтобы у него появилась эта стабильность.

Сравнение с Игуаином? Он не Игуаин, он Мелкадзе с хорошими качествами. Очень хочется, чтобы ему помогли из развить, но это произойдёт только с его помощью», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Мелкадзе пять голов в 14 матчах РПЛ.