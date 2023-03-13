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Лучшие молодые игроки 19-го тура РПЛ: Пиняев, Тюкавин, Кривцов, Лангович, Карпукас, «Динамо», «Локомотив», «Ростов»

В «Ростове» наконец-то заиграл коренной дончанин! Карпин открывает двери РПЛ молодёжи
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 19-го тура РПЛ
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Молодые зажгли в 19-м туре Премьер-Лиги. Но не все они доступны сборной России.

Молодёжь продуктивно провела второй весенний тур РПЛ. Недавние дублёры во многих матчах были на виду, а где-то и решали их исходы. По традиции подытожим их выступления на выходных.

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Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

В лице бразильского юниора чемпион России неожиданно нашёл суперджокера. Никто в РПЛ не включается сейчас в игру со скамейки круче Мантуана. За 13 выходов у Густаво четыре гола, включая пару победных, и одна результативная передача. В это воскресенье Мантуан помог «Зениту» избежать внеплановой потери очков в домашней встрече с «Химками». Классно пробил головой!

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Динамовский воспитанник вплотную приблизился к Смолову в клубном бомбардирском зачёте (у одного восемь голов во всех турнирах, у другого — девять), но очков от этого команде не прибавилось. Хотя как раз Тюкавин критики за краснодарскую игру не заслуживает. При счёте 1:1 Константин уверенно заходил на дубль, но хозяев спасла стойка ворот. В оставшееся время забивали только южане.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

После зимней дозакупки «Краснодара» Кривцов присел на лавку. Но так удачно с неё поднялся, что тренер следующий раз дважды подумает, стоит ли оставлять Никиту в запасе. За неполные полчаса на поле полузащитник нанёс два удара по воротам, выполнил одну ключевую передачу и забил гол, убивший надежды динамовцев. Второй мяч Кривцова в сезоне и четвёртый — всего в РПЛ.

Никита Кривцов

Никита Кривцов

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

К своим воспитанникам болельщики традиционно тепло относятся, а в регионах — особенно. Редкий талант доходит до основы родного клуба напрямик, минуя столичные академии. Так вот Лангович — на 100% «продукт» ростовской школы. В воскресенье Карпин впервые поставил юного защитника в стартовый состав в Премьер-Лиге, и тот отблагодарил тренера голом! В комплекте с тремя кроссами, двумя перехватами и одним отбором выглядит солидно. В Кубке у Андрея ещё более впечатляющая статистика — 1+2 в восьми матчах.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Отборы Карпукаса были самым примечательным событием в «Локомотиве» немецкой сборки. Цорн и компания ушли, а визитка Артёма осталась. В Грозном он шесть раз отнимал мяч у соперников и трижды перехватывал. Дважды фолил он, четырежды — на нём. Шикарное комбо для опорника!

Артём Карпукас

Артём Карпукас

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иван Башич, «Оренбург», 20 лет

«Оренбург» выдал, пожалуй, главную сенсацию тура, разгромив самую взрослую (средний возраст — 27,2 года) команду самого опытного тренера лиги Бердыева. Один из главных героев пятничного сочинского вечера — Башич. Молодой боснийский полузащитник не только не потерялся на фоне матёрых Нобоа и Цаллагова, но и превзошёл их по совокупности полезных действий. В активе Ивана два удара, два перехвата, семь подач в штрафную и четыре заработанных фола. Но главное — гол. Именно Башич аккуратным ударом из-за штрафной довёл счёт до крупного.

Иван Башич (справа)

Иван Башич (справа)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет

Немного времени понадобилось одному из самых перспективных игроков РПЛ, чтобы открыть лицевой счёт в новой команде. В прошлом туре Пиняев ограничился четырьмя ударами и одной предголевой передачей, которые в футболе не считаются результативными, но уже в Грозном самостоятельно решил исход матча. Сергей классно реализовал выход один на один с вратарём, организованный ему старым знакомым Глушенковым. В «Чертаново» наверняка умилились.

Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Что ещё интересного случилось в туре

  • Больше всего молодёжи задействовал в туре сербский тренер «Динамо» Йоканович — шесть человек. У «Пари НН» в Ростове выходили пять игроков не старше 21 года.
  • Главный армеец Федотов запустил со скамейки в игру сразу четверых парней от 17 лет до 21 года.
  • В «Зените» из молодёжи играют только бразильцы — защитник Ренан и нападающий Мантуан.
  • «Динамо» впервые с начала августа обошлось в РПЛ без Захаряна. Получилось не очень: счёт 1:3 красноречив.
  • В «Динамо» дебютировал 18-летний центральный защитник Милан Майсторович. За минуту-другую на поле ему было сложно чем-либо отметиться.
  • Первые игровые минуты в «Ахмате» получил 20-летний атакующий хав Черняк. Правда, российской молодёжке он не помощник — гражданин Беларуси.

Молодые (до 21 года) игроки в 19-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
Пиняев«Локомотив»18641118,01
Башич«Оренбург»20851227,89
Карпукас«Локомотив»2090167,65
Лангович«Ростов»19761117,65
Кривцов«Краснодар»2028127,32
Тюкавин«Динамо»20901317,3
Мантуан«Зенит»211812жк7,15
Литвинов«Спартак»21901217,03
Михайлов«Пари НН»19902жк6,86
Джаджа«Торпедо»211236,79
Ренан«Зенит»199016,7
Гладышев«Динамо»1973126,63
Гагнидзе«Динамо»206326,59
Кобнан«Краснодар»20746,58
Кутицкий«Динамо»214516,53
Волков«Краснодар»209026,53
Денисов«Спартак»208426,45
Чиркович«Крылья»211716,44
Александров«Пари НН»219016,41
ЕрмаковЦСКА202316,34
Капустянский«Оренбург»18816,29
ГлебовЦСКА17916,28
Кравцов«Сочи»201416,24
Щетинин«Ростов»217626,22
Коваленко«Крылья»199026,21
Сазонов«Динамо»219013жк6,2
Шитов«Крылья»192816,09
Мелёхин«Ростов»19906,08
УшаковЦСКА20226,05
МухинЦСКА2196,04
Сунгатуллин«Урал»2116,03
Мелентиевич«Химки»1861жк6,03
Черняк«Ахмат»2026
Комаров«Ростов»1966
Корнюшин«Пари НН»219021жк5,96
Севикян«Пари НН»214515,96
Майсторович«Динамо»1815,9
Яковлев«Пари НН»21105,9

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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