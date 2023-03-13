В «Ростове» наконец-то заиграл коренной дончанин! Карпин открывает двери РПЛ молодёжи

Молодёжь продуктивно провела второй весенний тур РПЛ. Недавние дублёры во многих матчах были на виду, а где-то и решали их исходы. По традиции подытожим их выступления на выходных.

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

В лице бразильского юниора чемпион России неожиданно нашёл суперджокера. Никто в РПЛ не включается сейчас в игру со скамейки круче Мантуана. За 13 выходов у Густаво четыре гола, включая пару победных, и одна результативная передача. В это воскресенье Мантуан помог «Зениту» избежать внеплановой потери очков в домашней встрече с «Химками». Классно пробил головой!

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Динамовский воспитанник вплотную приблизился к Смолову в клубном бомбардирском зачёте (у одного восемь голов во всех турнирах, у другого — девять), но очков от этого команде не прибавилось. Хотя как раз Тюкавин критики за краснодарскую игру не заслуживает. При счёте 1:1 Константин уверенно заходил на дубль, но хозяев спасла стойка ворот. В оставшееся время забивали только южане.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

После зимней дозакупки «Краснодара» Кривцов присел на лавку. Но так удачно с неё поднялся, что тренер следующий раз дважды подумает, стоит ли оставлять Никиту в запасе. За неполные полчаса на поле полузащитник нанёс два удара по воротам, выполнил одну ключевую передачу и забил гол, убивший надежды динамовцев. Второй мяч Кривцова в сезоне и четвёртый — всего в РПЛ.

Никита Кривцов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

К своим воспитанникам болельщики традиционно тепло относятся, а в регионах — особенно. Редкий талант доходит до основы родного клуба напрямик, минуя столичные академии. Так вот Лангович — на 100% «продукт» ростовской школы. В воскресенье Карпин впервые поставил юного защитника в стартовый состав в Премьер-Лиге, и тот отблагодарил тренера голом! В комплекте с тремя кроссами, двумя перехватами и одним отбором выглядит солидно. В Кубке у Андрея ещё более впечатляющая статистика — 1+2 в восьми матчах.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Отборы Карпукаса были самым примечательным событием в «Локомотиве» немецкой сборки. Цорн и компания ушли, а визитка Артёма осталась. В Грозном он шесть раз отнимал мяч у соперников и трижды перехватывал. Дважды фолил он, четырежды — на нём. Шикарное комбо для опорника!

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иван Башич, «Оренбург», 20 лет

«Оренбург» выдал, пожалуй, главную сенсацию тура, разгромив самую взрослую (средний возраст — 27,2 года) команду самого опытного тренера лиги Бердыева. Один из главных героев пятничного сочинского вечера — Башич. Молодой боснийский полузащитник не только не потерялся на фоне матёрых Нобоа и Цаллагова, но и превзошёл их по совокупности полезных действий. В активе Ивана два удара, два перехвата, семь подач в штрафную и четыре заработанных фола. Но главное — гол. Именно Башич аккуратным ударом из-за штрафной довёл счёт до крупного.

Иван Башич (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет

Немного времени понадобилось одному из самых перспективных игроков РПЛ, чтобы открыть лицевой счёт в новой команде. В прошлом туре Пиняев ограничился четырьмя ударами и одной предголевой передачей, которые в футболе не считаются результативными, но уже в Грозном самостоятельно решил исход матча. Сергей классно реализовал выход один на один с вратарём, организованный ему старым знакомым Глушенковым. В «Чертаново» наверняка умилились.

Сергей Пиняев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Что ещё интересного случилось в туре

Больше всего молодёжи задействовал в туре сербский тренер «Динамо» Йоканович — шесть человек. У «Пари НН» в Ростове выходили пять игроков не старше 21 года.

Главный армеец Федотов запустил со скамейки в игру сразу четверых парней от 17 лет до 21 года.

В «Зените» из молодёжи играют только бразильцы — защитник Ренан и нападающий Мантуан.

«Динамо» впервые с начала августа обошлось в РПЛ без Захаряна. Получилось не очень: счёт 1:3 красноречив.

В «Динамо» дебютировал 18-летний центральный защитник Милан Майсторович. За минуту-другую на поле ему было сложно чем-либо отметиться.

Первые игровые минуты в «Ахмате» получил 20-летний атакующий хав Черняк. Правда, российской молодёжке он не помощник — гражданин Беларуси.

Молодые (до 21 года) игроки в 19-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Пиняев «Локомотив» 18 64 1 1 1 8,01 Башич «Оренбург» 20 85 1 2 2 7,89 Карпукас «Локомотив» 20 90 1 6 7,65 Лангович «Ростов» 19 76 1 1 1 7,65 Кривцов «Краснодар» 20 28 1 2 7,32 Тюкавин «Динамо» 20 90 1 3 1 7,3 Мантуан «Зенит» 21 18 1 2 жк 7,15 Литвинов «Спартак» 21 90 1 2 1 7,03 Михайлов «Пари НН» 19 90 2 жк 6,86 Джаджа «Торпедо» 21 12 3 6,79 Ренан «Зенит» 19 90 1 6,7 Гладышев «Динамо» 19 73 1 2 6,63 Гагнидзе «Динамо» 20 63 2 6,59 Кобнан «Краснодар» 20 74 6,58 Кутицкий «Динамо» 21 45 1 6,53 Волков «Краснодар» 20 90 2 6,53 Денисов «Спартак» 20 84 2 6,45 Чиркович «Крылья» 21 17 1 6,44 Александров «Пари НН» 21 90 1 6,41 Ермаков ЦСКА 20 23 1 6,34 Капустянский «Оренбург» 18 8 1 6,29 Глебов ЦСКА 17 9 1 6,28 Кравцов «Сочи» 20 14 1 6,24 Щетинин «Ростов» 21 76 2 6,22 Коваленко «Крылья» 19 90 2 6,21 Сазонов «Динамо» 21 90 1 3 жк 6,2 Шитов «Крылья» 19 28 1 6,09 Мелёхин «Ростов» 19 90 6,08 Ушаков ЦСКА 20 22 6,05 Мухин ЦСКА 21 9 6,04 Сунгатуллин «Урал» 21 1 6,03 Мелентиевич «Химки» 18 61 жк 6,03 Черняк «Ахмат» 20 2 6 Комаров «Ростов» 19 6 6 Корнюшин «Пари НН» 21 90 2 1 жк 5,96 Севикян «Пари НН» 21 45 1 5,96 Майсторович «Динамо» 18 1 5,9 Яковлев «Пари НН» 21 10 5,9

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.