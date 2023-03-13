В «Ростове» наконец-то заиграл коренной дончанин! Карпин открывает двери РПЛ молодёжи

Молодёжь продуктивно провела второй весенний тур РПЛ. Недавние дублёры во многих матчах были на виду, а где-то и решали их исходы. По традиции подытожим их выступления на выходных.
Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год
В лице бразильского юниора чемпион России неожиданно нашёл суперджокера. Никто в РПЛ не включается сейчас в игру со скамейки круче Мантуана. За 13 выходов у Густаво четыре гола, включая пару победных, и одна результативная передача. В это воскресенье Мантуан помог «Зениту» избежать внеплановой потери очков в домашней встрече с «Химками». Классно пробил головой!
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
Динамовский воспитанник вплотную приблизился к Смолову в клубном бомбардирском зачёте (у одного восемь голов во всех турнирах, у другого — девять), но очков от этого команде не прибавилось. Хотя как раз Тюкавин критики за краснодарскую игру не заслуживает. При счёте 1:1 Константин уверенно заходил на дубль, но хозяев спасла стойка ворот. В оставшееся время забивали только южане.
Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет
После зимней дозакупки «Краснодара» Кривцов присел на лавку. Но так удачно с неё поднялся, что тренер следующий раз дважды подумает, стоит ли оставлять Никиту в запасе. За неполные полчаса на поле полузащитник нанёс два удара по воротам, выполнил одну ключевую передачу и забил гол, убивший надежды динамовцев. Второй мяч Кривцова в сезоне и четвёртый — всего в РПЛ.
Никита Кривцов
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет
К своим воспитанникам болельщики традиционно тепло относятся, а в регионах — особенно. Редкий талант доходит до основы родного клуба напрямик, минуя столичные академии. Так вот Лангович — на 100% «продукт» ростовской школы. В воскресенье Карпин впервые поставил юного защитника в стартовый состав в Премьер-Лиге, и тот отблагодарил тренера голом! В комплекте с тремя кроссами, двумя перехватами и одним отбором выглядит солидно. В Кубке у Андрея ещё более впечатляющая статистика — 1+2 в восьми матчах.
Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет
Отборы Карпукаса были самым примечательным событием в «Локомотиве» немецкой сборки. Цорн и компания ушли, а визитка Артёма осталась. В Грозном он шесть раз отнимал мяч у соперников и трижды перехватывал. Дважды фолил он, четырежды — на нём. Шикарное комбо для опорника!
Артём Карпукас
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Иван Башич, «Оренбург», 20 лет
«Оренбург» выдал, пожалуй, главную сенсацию тура, разгромив самую взрослую (средний возраст — 27,2 года) команду самого опытного тренера лиги Бердыева. Один из главных героев пятничного сочинского вечера — Башич. Молодой боснийский полузащитник не только не потерялся на фоне матёрых Нобоа и Цаллагова, но и превзошёл их по совокупности полезных действий. В активе Ивана два удара, два перехвата, семь подач в штрафную и четыре заработанных фола. Но главное — гол. Именно Башич аккуратным ударом из-за штрафной довёл счёт до крупного.
Иван Башич (справа)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет
Немного времени понадобилось одному из самых перспективных игроков РПЛ, чтобы открыть лицевой счёт в новой команде. В прошлом туре Пиняев ограничился четырьмя ударами и одной предголевой передачей, которые в футболе не считаются результативными, но уже в Грозном самостоятельно решил исход матча. Сергей классно реализовал выход один на один с вратарём, организованный ему старым знакомым Глушенковым. В «Чертаново» наверняка умилились.
Сергей Пиняев
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Что ещё интересного случилось в туре
- Больше всего молодёжи задействовал в туре сербский тренер «Динамо» Йоканович — шесть человек. У «Пари НН» в Ростове выходили пять игроков не старше 21 года.
- Главный армеец Федотов запустил со скамейки в игру сразу четверых парней от 17 лет до 21 года.
- В «Зените» из молодёжи играют только бразильцы — защитник Ренан и нападающий Мантуан.
- «Динамо» впервые с начала августа обошлось в РПЛ без Захаряна. Получилось не очень: счёт 1:3 красноречив.
- В «Динамо» дебютировал 18-летний центральный защитник Милан Майсторович. За минуту-другую на поле ему было сложно чем-либо отметиться.
- Первые игровые минуты в «Ахмате» получил 20-летний атакующий хав Черняк. Правда, российской молодёжке он не помощник — гражданин Беларуси.
Молодые (до 21 года) игроки в 19-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Пиняев
|«Локомотив»
|18
|64
|1
|1
|1
|8,01
|Башич
|«Оренбург»
|20
|85
|1
|2
|2
|7,89
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|90
|1
|6
|7,65
|Лангович
|«Ростов»
|19
|76
|1
|1
|1
|7,65
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|28
|1
|2
|7,32
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|90
|1
|3
|1
|7,3
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|18
|1
|2
|жк
|7,15
|Литвинов
|«Спартак»
|21
|90
|1
|2
|1
|7,03
|Михайлов
|«Пари НН»
|19
|90
|2
|жк
|6,86
|Джаджа
|«Торпедо»
|21
|12
|3
|6,79
|Ренан
|«Зенит»
|19
|90
|1
|6,7
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|73
|1
|2
|6,63
|Гагнидзе
|«Динамо»
|20
|63
|2
|6,59
|Кобнан
|«Краснодар»
|20
|74
|6,58
|Кутицкий
|«Динамо»
|21
|45
|1
|6,53
|Волков
|«Краснодар»
|20
|90
|2
|6,53
|Денисов
|«Спартак»
|20
|84
|2
|6,45
|Чиркович
|«Крылья»
|21
|17
|1
|6,44
|Александров
|«Пари НН»
|21
|90
|1
|6,41
|Ермаков
|ЦСКА
|20
|23
|1
|6,34
|Капустянский
|«Оренбург»
|18
|8
|1
|6,29
|Глебов
|ЦСКА
|17
|9
|1
|6,28
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|14
|1
|6,24
|Щетинин
|«Ростов»
|21
|76
|2
|6,22
|Коваленко
|«Крылья»
|19
|90
|2
|6,21
|Сазонов
|«Динамо»
|21
|90
|1
|3
|жк
|6,2
|Шитов
|«Крылья»
|19
|28
|1
|6,09
|Мелёхин
|«Ростов»
|19
|90
|6,08
|Ушаков
|ЦСКА
|20
|22
|6,05
|Мухин
|ЦСКА
|21
|9
|6,04
|Сунгатуллин
|«Урал»
|21
|1
|6,03
|Мелентиевич
|«Химки»
|18
|61
|жк
|6,03
|Черняк
|«Ахмат»
|20
|2
|6
|Комаров
|«Ростов»
|19
|6
|6
|Корнюшин
|«Пари НН»
|21
|90
|2
|1
|жк
|5,96
|Севикян
|«Пари НН»
|21
|45
|1
|5,96
|Майсторович
|«Динамо»
|18
|1
|5,9
|Яковлев
|«Пари НН»
|21
|10
|5,9
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Understat.
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