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«Не хочу нового контракта, если не заслуживаю». Хавбек «Реала» Себальос — о своём будущем

«Не хочу нового контракта, если не заслуживаю». Хавбек «Реала» Себальос — о своём будущем
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Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос высказался о своём будущем в испанском клубе. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

«Я хочу играть в футбол, и хочу, чтобы меня оценивали по уровню моей игры на поле. Не хочу получать новый контракт, если этого не заслуживаю, и не хочу перехода в другую команду, если не заслуживаю этого. Хочу наслаждаться футболом.

Три месяца контракта? Хочу доиграть их, а когда они подойдут к концу, встречусь со своим агентом, семьёй, чтобы выбрать лучший вариант. Мне нужен новый контракт лишь в том случае, если правление и тренерский штаб решат, что я подхожу для «Реала». Сейчас самое главное — использовать любое игровое время, чтобы показать, что я хочу играть за эту команду», — приводит слова Себальоса AS со ссылкой на Movistar.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Эспаньол». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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