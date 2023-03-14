«Спартак» — «Урал»: во сколько матч 1/2 финала Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 марта, состоится матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Спартака» и «Урала». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. В роли ассистентов выступят Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — ИИван Сиденков
Напомним, на этой стадии команды проведут между собой две встречи. Ответная игра пройдёт 5 апреля на домашнем стадионе «Урала» в Екатеринбурге.
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