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«Спартак» — «Урал»: во сколько матч 1/2 финала Кубка России, где смотреть трансляцию

«Спартак» — «Урал»: во сколько матч 1/2 финала Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 марта, состоится матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Спартака» и «Урала». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. В роли ассистентов выступят Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — ИИван Сиденков

Напомним, на этой стадии команды проведут между собой две встречи. Ответная игра пройдёт 5 апреля на домашнем стадионе «Урала» в Екатеринбурге.

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