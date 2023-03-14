Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» намерен подписать Гави после аннулирования его нового контракта с «Барселоной»

«Ливерпуль» намерен подписать Гави после аннулирования его нового контракта с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании полузащитника «Барселоны» Гави, чей новый контракт с «Барселоной» не признала Ла Лига. Об этом сообщает The Times.

Напомним, суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать 18-летнего футболиста в качестве игрока первой команды, заключив с ним профессиональный контракт. Однако Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве игрой первой команды «Барселоны» из-за финансовых проблем клуба. Суд это решение поддержал. Если решение будет принято окончательно, то срок соглашения между Гави и «Барселоной» истечёт не в 2026 году, а в конце нынешнего сезона.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Новость по теме
В «Барселоне» отреагировали на решение суда отменить регистрацию Гави в основной команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023