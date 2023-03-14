В сборной Таджикистана отреагировали на приглашение России на турнир в Азии

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев высказался по поводу приглашения сборной России на первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.

«Для Федерации футбола Таджикистана турнир CAFA станет хорошим этапом подготовки к финальной части Кубка Азии, который пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Туда впервые в своей истории квалифицировалась национальная команда Таджикистана. Шесть команд уже подтвердили своё участие. В истории Центрально-Азиатской футбольной ассоциации это будет первый турнир среди мужских национальных команд. Две команды будут приглашены для участия в этом турнире. И, насколько я в курсе, сборная России готова принять участие в этом турнире.

Сборная России считается одной из топ-сборных в мире. Не зря команда доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018-м. К сожалению, по ряду причин команда не смогла принять участие в ЧМ в Катаре в прошлом году. Но игра с такой сильной командой будет полезна не только для нашей, но и для других команд, входящих в состав CAFA. Живой пример — это матчи с Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, которые проходили в том году. Что в Душанбе, что в Бишкеке, что в Ташкенте на матчах был аншлаг. Эти встречи будут полезны не только сборным, но и интересны болельщикам. На матчах будет ажиотаж», — приводит слова Салиева Metaratings.