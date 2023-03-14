«Локомотив» вылетел из Кубка от клуба Первой лиги второй раз подряд

Сегодня, 14 марта, состоялся четвертьфинальный матч в рамках Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

Таким образом, железнодорожники вылетели из Кубка от клуба Первой лиги второй год подряд. В прошлом розыгрыше красно-зелёные в 1/8 финала разгромно проиграли «Енисею» со счётом 0:4. На тот момент это была первая стадия розыгрыша.

Столичный клуб в последний раз выигрывал Кубок России в 2021 году. Всего железнодорожники одерживали победу в национальном Кубке девять раз — это рекорд турнира.

«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года: