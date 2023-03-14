Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» вылетел из Кубка от клуба Первой лиги второй раз подряд

«Локомотив» вылетел из Кубка от клуба Первой лиги второй раз подряд
Комментарии

Сегодня, 14 марта, состоялся четвертьфинальный матч в рамках Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

Таким образом, железнодорожники вылетели из Кубка от клуба Первой лиги второй год подряд. В прошлом розыгрыше красно-зелёные в 1/8 финала разгромно проиграли «Енисею» со счётом 0:4. На тот момент это была первая стадия розыгрыша.

Столичный клуб в последний раз выигрывал Кубок России в 2021 году. Всего железнодорожники одерживали победу в национальном Кубке девять раз — это рекорд турнира.

Новость по теме
Видео: эмоции игроков «Акрона» после победы в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023