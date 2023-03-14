Селекционер ЦСКА Машкарин: все болельщики и партнёры по команде верят в Заболотного

Бывший полузащитник ЦСКА, сейчас занимающий пост селекционера армейского клуба, Денис Машкарин поделился впечатлениями от матча красно-синих с «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Антон Заболотный славится тем, что активно навязывает борьбу защитникам, хорошо играет «на втором этаже». И по такой погоде многое решали стандарты. Так что тренеры выбрали Заболотного в стартовый состав, так как, возможно, предполагали, что будет много борьбы.

И Антон забил гол головой, так что тренерский штаб угадал. Плюс он поучаствовал в третьем голе, так что в этой встрече был очень продуктивен, как и Чалов. Оба форварда оправдали своё присутствие на поле. Думаю, все болельщики и партнёры по команде верят в Антона, этот матч наверняка добавит ему уверенности. Надеюсь, он будет забивать в каждой игре», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».