Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селекционер ЦСКА Машкарин: все болельщики и партнёры по команде верят в Заболотного

Селекционер ЦСКА Машкарин: все болельщики и партнёры по команде верят в Заболотного
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА, сейчас занимающий пост селекционера армейского клуба, Денис Машкарин поделился впечатлениями от матча красно-синих с «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Антон Заболотный славится тем, что активно навязывает борьбу защитникам, хорошо играет «на втором этаже». И по такой погоде многое решали стандарты. Так что тренеры выбрали Заболотного в стартовый состав, так как, возможно, предполагали, что будет много борьбы.

И Антон забил гол головой, так что тренерский штаб угадал. Плюс он поучаствовал в третьем голе, так что в этой встрече был очень продуктивен, как и Чалов. Оба форварда оправдали своё присутствие на поле. Думаю, все болельщики и партнёры по команде верят в Антона, этот матч наверняка добавит ему уверенности. Надеюсь, он будет забивать в каждой игре», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Один ход Федотова вывел ЦСКА из кризиса! Чалов сменил позицию, а Карраскаль уже не нужен Один ход Федотова вывел ЦСКА из кризиса! Чалов сменил позицию, а Карраскаль уже не нужен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023