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Гаранин: проигрыш «Зениту» 0:7 «прибил» нас в «Сочи»

Гаранин: проигрыш «Зениту» 0:7 «прибил» нас в «Сочи»
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Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин, ранее возглавлявший «Сочи», заявил, что самым негативным моментом за время работы в южном клубе было поражение в матче с «Зенитом» со счётом 0:7.

«Могу согласиться, что это было единственным негативным моментом, который «прибил» нас. Самое главное, что мы сидели на лавке, смотрели на это, понимали, что что-то происходит, но глобально на это уже было не повлиять. Я не хотел вспоминать эту тему, но не могу не сказать: не было никаких закулисных моментов.

У нас была похожая ситуация в молодёжке «Арсенала», когда мы поехали к «Динамо» в Новогорск и получили там 0:6. Тоже казалось, что мы готовились, анализировали, поэтому было страшно обидно. И здесь такое повторяется. Видимо, это должно было произойти», — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

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