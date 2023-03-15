«Это пенальти». Абаскаль — об эпизоде с Бегичем и Мартинсом

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после первого полуфинального матча Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом» (1:1) заявил, что арбитр Сергей Карасёв должен был назначить пенальти в ворота клуба из Екатеринбурга.

«Видел ли я эпизод с участием Бегича? Это пенальти. Замены в перерыве? Мы это сделали, чтобы улучшить игру команды, чтобы добавить скорости.

Я тот тренер, который не верит в случайности. Как всем известно, «Урал» — эта та команда, которая не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября. Они нашли свой стиль игры, они понимают, что хотят на поле. Сегодня то, что наше поле было не в идеальном состоянии, было скорее им на руку. Нас ждёт очень сложный ответный матч», — приводит слова Гильермо Абаскаля «Матч ТВ».