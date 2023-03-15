Веденеев: скорее всего, «Зенит» выиграет у «Динамо» в Кубке. Но не с крупным счётом

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в Кубке России.
«Мне кажется, что «Динамо» упрётся. Вряд ли удастся забить много голов. У московской команды ослабла оборона с уходом иностранцев — стали играть с большими ошибками. Скорее всего, «Зенит» выиграет, но не с крупным счётом.
Допускаю ли, что «Зенит» не сможет пройти дальше? Это Кубок, всё может произойти. В Кубке силы всегда выравниваются, потому что одной команде терять нечего. К тому же у «Зенита» будут отсутствовать несколько основных игроков. Шансы 60 на 40», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Сегодня, 15 марта, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
- 15 марта 2023
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