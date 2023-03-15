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«Краснодар» выбил «Ахмат» из розыгрыша Кубка России благодаря голам Мозеса и Кривцова

«Краснодар» выбил «Ахмат» из розыгрыша Кубка России благодаря голам Мозеса и Кривцова
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Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Краснодар» одержал победу со счётом 3:0 и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

На 27-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. Он точно пробил в дальний угол с линии штрафной. На 39-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Артём Тимофеев за удар шипами в колено Эдуарду Сперцяну. На 60-й минуте полузащитник Никита Кривцов увеличил преимущество «Краснодара». Он вошёл в штрафную с левого края и пробил из-под защитника в дальний нижний угол ворот. На 90+3-й минуте Кривцов оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:0.

Ранее в полуфинал Пути регионов Кубка России вышел тольяттинский «Акрон», который обыграл московский «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти).

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
15 марта 2023, среда. 15:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 27'   0:2 Кривцов – 60'   0:3 Кривцов – 90+3'
Удаления: Тимофеев – 39' / нет
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