Холанд: «Ман Сити» меня взял не для того, чтобы выигрывать АПЛ. Я здесь для победы в ЛЧ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о целях своего пребывания в английской команде, заявив, что хочет помочь клубу одержать первую в своей истории победу в Лиге чемпионов.

«Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов. Они выиграли четыре из пяти последних розыгрышей Премьер-лиги. Они взяли меня не для того, чтобы выигрывать АПЛ, они и так знают, как её выигрывать. Я здесь для того, чтобы помочь клубу развиваться быстрее и впервые выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Холанда CBS Sports.

22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне «горожане» смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/8 финала немецкий «РБ Лейпциг».

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