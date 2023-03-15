Александр Гришин оценил шансы ЦСКА пройти в финал Кубка России
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Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничейных исход первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2), а также оценил шансы армейцев на выход в финал турнира.
«Сегодняшняя игра отличалась от той, что была в чемпионате — она была равной. Во втором тайме команды порадовали голами. Если говорить о шансах на проход в финал, то у ЦСКА их больше. В ответном матче у них будет преимущество своего поля, предстоит играть при своих болельщиках.
ЦСКА мог проиграть? Проиграть могли обе команды. Матч завершился со счётом 2:2, и нужно отталкиваться от этого. Армейцы будут фаворитами в домашней игре», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
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