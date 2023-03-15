Владимир Писарский рассказал об отличии матча с ЦСКА в РПЛ от игры в Кубке России
Поделиться
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал об отличии матча с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги (0:4) от игры в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:2).
«В чём отличие между московским матчем с ЦСКА и сегодняшним? Мы постарались допускать меньше ошибок в обороне. Нет команды, которая не ошибается, но сегодня мы сыграли лучше. Тренер взбодрил нас в перерыве, сказал пару ласковых слов — мы полностью перезагрузились. Вторая половина встречи получилась совсем иной в нашем исполнении. Но нужно играть на таком уровне все 90 минут», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Отметим, что в матче Кубка России Писарский отметился забитым мячом.
Комментарии
- 15 марта 2023
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:26
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
19:06
-
18:56
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:35
Партнерский контент