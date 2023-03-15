Владимир Писарский рассказал об отличии матча с ЦСКА в РПЛ от игры в Кубке России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал об отличии матча с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги (0:4) от игры в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:2).

«В чём отличие между московским матчем с ЦСКА и сегодняшним? Мы постарались допускать меньше ошибок в обороне. Нет команды, которая не ошибается, но сегодня мы сыграли лучше. Тренер взбодрил нас в перерыве, сказал пару ласковых слов — мы полностью перезагрузились. Вторая половина встречи получилась совсем иной в нашем исполнении. Но нужно играть на таком уровне все 90 минут», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что в матче Кубка России Писарский отметился забитым мячом.