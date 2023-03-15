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РФС ошибочно указал, что Кузяев получил две жёлтые карточки, но продолжил играть

РФС ошибочно указал, что Кузяев получил две жёлтые карточки, но продолжил играть
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев, работающий на проходящем в эти минуты в Санкт-Петербурге матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (1:1), в эфире утверждал, что полузащитник хозяев Далер Кузяев должен быть удалён после получения двух жёлтых карточек.

Журналист опирался на информацию с официального сайта Российского футбольного союза (РФС), согласно которой футболист сине-бело-голубых получил первую жёлтую карточку на 28-й минуте встречи, а вторую на 79-й. На самом же деле, первого предупреждения у Кузяева не было.

Забитыми мячами в матче со стороны «Зенита» отметился полузащитник Зелимхан Бакаев, со стороны «Динамо» — автогол вратаря петербуржцев Александра Васютина.

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