РФС ошибочно указал, что Кузяев получил две жёлтые карточки, но продолжил играть

Футбольный комментатор Георгий Черданцев, работающий на проходящем в эти минуты в Санкт-Петербурге матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (1:1), в эфире утверждал, что полузащитник хозяев Далер Кузяев должен быть удалён после получения двух жёлтых карточек.
Журналист опирался на информацию с официального сайта Российского футбольного союза (РФС), согласно которой футболист сине-бело-голубых получил первую жёлтую карточку на 28-й минуте встречи, а вторую на 79-й. На самом же деле, первого предупреждения у Кузяева не было.
Забитыми мячами в матче со стороны «Зенита» отметился полузащитник Зелимхан Бакаев, со стороны «Динамо» — автогол вратаря петербуржцев Александра Васютина.
- 15 марта 2023
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