«Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Наполи» впервые выступит в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщается в телеграм-канале Opta Sports.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Наполи» обыграл немецкий «Айнтрахт». В первом матче «Наполи» на выезде обыграл соперника со счётом 2:0. Ответная встреча завершилась разгромной победой «Наполи» со счётом 3:0.
Также отмечается, что впервые с сезона-2005/06 в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют сразу три итальянских клуба – «Милан», «Интер» и «Наполи».
Жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, ответные игры запланированы на 18 и 19 апреля.
Полуфиналы будут сыграны 1 и 10 и 16 и 17 мая.
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов
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