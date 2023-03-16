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«Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Наполи» впервые выступит в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщается в телеграм-канале Opta Sports.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Наполи» обыграл немецкий «Айнтрахт». В первом матче «Наполи» на выезде обыграл соперника со счётом 2:0. Ответная встреча завершилась разгромной победой «Наполи» со счётом 3:0.

Также отмечается, что впервые с сезона-2005/06 в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют сразу три итальянских клуба – «Милан», «Интер» и «Наполи».

Жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, ответные игры запланированы на 18 и 19 апреля.

Полуфиналы будут сыграны 1 и 10 и 16 и 17 мая.

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