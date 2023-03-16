Юрген Клопп прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии проиграл «Реалу» с общим счётом 2:6.

«Если вы хотите победить, вам нужна особая игра — мы не смогли показать эту игру сегодня вечером. Мы должны признать, что прошла правильная команда. «Реал» контролировал ситуацию. Это не то, что мы хотели, но это то, что мы получили. Вам нужны моменты. В сегодняшней игре «Реал» был лучшей командой. В трёх из четырёх таймов они были лучше» — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдёт завтра, 17 марта. Начало — в 14:00 мск.

Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале прошлого года именно «Ливерпуль».

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе