Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Юрген Клопп прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии проиграл «Реалу» с общим счётом 2:6.

«Если вы хотите победить, вам нужна особая игра — мы не смогли показать эту игру сегодня вечером. Мы должны признать, что прошла правильная команда. «Реал» контролировал ситуацию. Это не то, что мы хотели, но это то, что мы получили. Вам нужны моменты. В сегодняшней игре «Реал» был лучшей командой. В трёх из четырёх таймов они были лучше» — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдёт завтра, 17 марта. Начало — в 14:00 мск.

Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале прошлого года именно «Ливерпуль».

«Реал» снова обыграл «Ливерпуль» в ЛЧ! Счёт по сумме двух матчей просто неприличный «Реал» снова обыграл «Ливерпуль» в ЛЧ! Счёт по сумме двух матчей просто неприличный

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023