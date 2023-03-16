Спаллетти – о словах Гвардиолы про «Наполи»: это маленькая игра, которую все знают

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который назвал неаполитанцев сильнейшей командой в Европе.

«Это не делает меня гордым, это ничего не значит для меня. Это маленькая игра, которую все знают, чтобы оказывать давление на других. Поставлю «Наполи» впереди «Манчестер Сити»? Если они могут потратить € 900 млн, по сравнению с нашими € 9млн, то должна быть причина. Это маленькая игра, которая поднимает вас, чтобы заставить вас упасть», — приводит слова Спаллетти официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Наполи» в двухматчевом противостоянии обыграл «Айнтрахт» с общим счётом 5:0. «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов