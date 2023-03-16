Александр Криворучко назначен на должность главного тренера «Красавы» Евгения Савина

Российский тренер Александр Криворучко назначен на должность главного тренера кипрского клуба «Красава», сообщается на официальной странице команды во «ВКонтакте».
Он сменил на этом посту бывшего наставника Никоса Панайоту. Соглашение с Криворучко рассчитано на 1,5 года. Его ассистентом в команде станет казахстанский специалист Сергей Якушин.
Ранее Криворучко работал в «Красаве» тренером вратарей. После увольнения Панайоту он был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела шесть матчей: одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.
Напомним, владельцем «Красавы» является бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин. Клуб был перевезён из России на Кипр в 2022 году. Ранее «Красава» выступал в ФНЛ-2.
- 16 марта 2023
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