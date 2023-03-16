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Александр Криворучко назначен на должность главного тренера «Красавы» Евгения Савина

Александр Криворучко назначен на должность главного тренера «Красавы» Евгения Савина
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Российский тренер Александр Криворучко назначен на должность главного тренера кипрского клуба «Красава», сообщается на официальной странице команды во «ВКонтакте».

Он сменил на этом посту бывшего наставника Никоса Панайоту. Соглашение с Криворучко рассчитано на 1,5 года. Его ассистентом в команде станет казахстанский специалист Сергей Якушин.

Ранее Криворучко работал в «Красаве» тренером вратарей. После увольнения Панайоту он был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела шесть матчей: одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Напомним, владельцем «Красавы» является бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин. Клуб был перевезён из России на Кипр в 2022 году. Ранее «Красава» выступал в ФНЛ-2.

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