The Athletic: Криштиану Роналду будет вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получит вызов в сборную Португалии на матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, 38-летний Роналду, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, будет включён в заявку португальской национальной команды на матчи с Лихтенштейном и Люксембургом 23 и 26 марта. Отметим, что данные встречи станут первыми для Роберто Мартинеса в качестве главного тренера сборной Португалии.

Последним матчем Роналду в составе сборной Португалии был четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Марокко (0:1). После своего назначения Мартинес заявлял о готовности вызвать нападающего в национальную команду.

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