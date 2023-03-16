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Мостовой: отсутствие Малкома и Барриоса сказалось на «Зените» в игре с «Динамо»

Мостовой: отсутствие Малкома и Барриоса сказалось на «Зените» в игре с «Динамо»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 пен.).

«Я ожидал минимальной победы «Зенита». Получилась ничья, да ещё в концовке Грулёв не забил — в штангу попал. Понятно, что в одном матче может быть всё. Отсутствие Малкома и Барриоса сказалось. Один лучший игрок и бомбардир, а второй забирает 70 процентов единоборств и в защите успевает страховать. По одной игре судить трудно. У «Зенита» следующая игра с ЦСКА — будет интересно посмотреть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в полуфинал Пути регионов, кроме «Динамо», вышли «Акрон» и «Краснодар». Последний участник определится по итогам встречи «Пари НН» — «Ростов» (16 марта, 18:00 мск).

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