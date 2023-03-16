«Я люблю его, но также уважаю себя». Супруга Дани Алвеса сообщила о расставании с игроком

Джоана Санс, супруга бывшего защитника «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ» Дани Алвеса, в своих соцсетях сообщила о расставании с футболистом. Девушка опубликовала пост, на котором сфотографировано письмо, написанное от руки.

«Это были ужасные месяцы моей жизни — не самые тяжёлые, но очень болезненные. Я выбрала спутником моей жизни человека, который для меня всегда был идеален. Трудно смириться с тем, что он мог разбить моё сердце на тысячу осколков. Понадобятся годы, чтобы стереть из памяти то, как он смотрел на меня. Несмотря на причинённую боль, я всё ещё рядом с ним, но уже в иной роли. Я люблю его и всегда буду любить. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу жизни», – написала Санс.

Напомним, в январе 2023 года Алвеса обвинили в изнасиловании в ночном клубе в Барселоне. В настоящий момент продолжается судебный процесс по этому делу.