Федун: «Зениту» нельзя ставить пенальти на их поле

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о судействе в матче 1/4 финала второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти). Во вчерашней игре главный арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти в момент фола Клаудиньо в штрафной сине-бело-голубых. Позднее судью отстранили от работы на играх Российской Премьер-Лиги.

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» всё понятно — им нельзя ставить пенальти на своём поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» — цитирует Федуна «РБ Спорт».

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.