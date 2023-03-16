Федун: «Зениту» нельзя ставить пенальти на их поле
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о судействе в матче 1/4 финала второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти). Во вчерашней игре главный арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти в момент фола Клаудиньо в штрафной сине-бело-голубых. Позднее судью отстранили от работы на играх Российской Премьер-Лиги.
«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» всё понятно — им нельзя ставить пенальти на своём поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» — цитирует Федуна «РБ Спорт».
Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.
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