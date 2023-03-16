Азмун выйдет в стартовом составе «Байера» на матч с «Ференцварошем» Черчесова

Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером». Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Встреча, которая прошла в Леверкузене, завершилась со счётом 2:0 в пользу немецкого клуба.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ференцварош»: Денеш Дибус, Генри Уинго, Миэнти Абена, Матс Кнустер, Эльдар Чивич, Андерсон Эсити, Балинт Вечей, Кристоффер Закариассен, Амер Гояк, Адама Траоре, Райан Ммаэ.

«Байер»: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг, Митчел Баккер, Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих, Мусса Диаби, Сердар Азмун, Флориан Вирц.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.