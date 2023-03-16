Фанат «Сивасспора» напал на игрока «Фиорентины», ударив его по лицу

Фанат «Сивасспора» в конце матча 1/8 финала Лиги конференций с «Фиорентиной» напал на игрока итальянского клуба Алессандро Бьянко, ударив его кулаком по лицу. Футболист получил серьёзную травму носа. Cразу после инцидента полузащитник ушёл в раздевалку, не отпраздновав победу «фиалок» в этом противостоянии. Об этом сообщает Firenze Viola.
«Фиалки» по сумме двух встреч обыграли клуб из Сиваса и вышли в следующий раунд еврокубка. В сегодняшнем матче команда Винченцо Итальяно одержала разгромную победу со счётом 4:1, а дома выиграла 1:0.
Недавно болельщик ПСВ получил трёхмесячный тюремный срок за нападение на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича в матче Лиги Европы. Фанат выбежал на поле в конце матча, который состоялся 23 февраля, и ударил вратаря кулаком в лицо. Голкипер не пострадал и сам повалил нападающего на газон.
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