«Домой по паспорту не ходят». Фёдор Чалов — о введении Fan ID в России

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о внедрении персонифицированной карты болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги, оценив посещаемость последних матчей.

«На матче ЦСКА — «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» — 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим всё сказано. Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, персонифицированная карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги со второй части сезона-2022/2023. Ранее Fan ID действовал только на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».