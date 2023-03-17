Деле Алли отстранён главным тренером «Бешикташа» от матчей и тренировок до конца сезона

Английский полузащитник ливерпульского «Эвертона» Деле Алли, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», был отстранён от участия в матчах и тренировках турецкой команды по решению главного тренера Шенола Гюнеша. Об этом сообщает Takvim.
По информации источника, Гюнеш не собирается включать англичанина даже в заявку первой команды «Бешикташа» ни на один из оставшихся матчей до конца сезона. Алли будет наблюдать за матчами турецкой команды с трибун до лета, когда он должен будет вернуться в «Эвертон».
За время аренды в «Бешикташе» 26-летний полузащитник сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Алли провёл на поле только 830 минут. В июне его арендное соглашение заканчивается.
Самые жестокие ограбления футболистов
- 17 марта 2023
-
10:49
-
10:46
-
10:30
-
10:19
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:42
-
08:30
-
08:01
-
07:17
-
07:14
-
07:05
-
07:02
-
06:24
-
05:39
-
05:32
-
04:04
-
03:52
-
03:51
-
03:40
-
03:01
-
02:46
-
02:02
-
01:51