Деле Алли отстранён главным тренером «Бешикташа» от матчей и тренировок до конца сезона

Английский полузащитник ливерпульского «Эвертона» Деле Алли, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», был отстранён от участия в матчах и тренировках турецкой команды по решению главного тренера Шенола Гюнеша. Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, Гюнеш не собирается включать англичанина даже в заявку первой команды «Бешикташа» ни на один из оставшихся матчей до конца сезона. Алли будет наблюдать за матчами турецкой команды с трибун до лета, когда он должен будет вернуться в «Эвертон».

За время аренды в «Бешикташе» 26-летний полузащитник сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Алли провёл на поле только 830 минут. В июне его арендное соглашение заканчивается.

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