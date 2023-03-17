«Зачем заниматься показухой?» Мостовой — о встрече «Спартака» с судейским корпусом
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС. По мнению Мостового, такой ход руководства «Спартака» напоминает «показуху» и выглядит смешно.
«Я не понимаю встречу тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться. Это смешно! Зачем заниматься показухой?» — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.
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