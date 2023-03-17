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Полузащитник ЦСКА Мендес: считаю, что нам по силам обыграть «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Мендес: считаю, что нам по силам обыграть «Зенит»
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Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Если говорить о реальности, то петербуржцы по очкам гораздо выше нас. Но в футболе всё возможно. Если мы будем сохранять стабильность, то нам по силам догнать кого угодно. Матч с ними станет для нас настоящей проверкой и покажет, где находится наш максимум. Каждому игроку придётся продемонстрировать все свои лучшие качества для победы. Считаю, что нам по силам выиграть.

Я очень счастлив в ЦСКА. Я живу в отличном городе, который меня приютил. Сама лига очень боевая, большинство команд имеют в своем распоряжении хороших игроков. Что касается лично меня, то я планирую и дальше расти как футболист», — цитирует Мендеса пресс-служба клуба.

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