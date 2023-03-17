Френки де Йонг: с детства мечтал сыграть в «эль класико» за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг проанализировал шансы команды победить в «эль класико» и в целом в чемпионате.
«Я с детства мечтал сыграть за «Барсу» в «эль класико». У «Реала» есть качественные игроки, они действуют как единый коллектив и всегда хороши в контратаках. Мадрид сложно нейтрализовать, но мы постараемся. Наша цель – выиграть «эль класико». Это самый важный матч в футболе, самый важный как для болельщиков «Барсы», так и для футболистов. Почему так? Это трудно объяснить, но с тех пор как я был ребёнком, я всегда мечтал сыграть за «Барселону» в «эль класико». Победа в этой игре сделает меня очень счастливым, я буквально горю желанием играть.
«Барселона» всегда была клубом моей мечты, я надеюсь, что смогу продолжать выступать здесь ещё много лет. У нас хороший сезон в Ла Лиге, в Европе мы были не так хороши, но мы быстро прогрессируем. У нас хорошие перспективы, хотя впереди ещё долгий путь. Победа в чемпионате очень важна для меня на личном уровне. Это мой четвёртый год, и мы ещё ничего не выиграли в этом сезоне. Я очень хочу победить, и мы будем стараться», – сказал де Йонг пресс-службе Ла Лиги.
Отметим, что матч «Барселона» – «Реал» в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится 19 марта.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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