«Я никогда не был трусом». Луческу — о том, почему не покинул Украину

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал своё будущее в команде, а также рассказал, почему не покинул Украину.

«Сирены всё ещё продолжаются. И сегодня были 2 раза во время тренировки и после. Конечно, на Западе страны нет, совсем нет. Вам может быть интересно, почему я всё ещё нахожусь здесь? Я никогда не был трусом. Даже сейчас, хотя всё очень сложно.

С такой ситуацией я мог бы летом поехать в «Фенербахче». «Динамо» пригласило меня 2 года назад, они меня убедили. Я пришёл и добился успеха. Три титула за год, после чего произошло это безумие, а потом всё полностью изменилось.

Я остался, потому что без футбола не выдержу. Но я не знаю, как долго останусь, ведь наступает момент, когда я должен сказать, что это всё. Конечно, я думаю об этом, но такой вариант пока не рассматривал. Не видно света в конце тоннеля, не знаешь, что происходит. Это трудно.

Тренер, который привык к успеху и всему этому, страдает вдвое больше, чем тот, кто привык к чему-то другому. Очень тяжело, когда ты всю жизнь сражался за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией.

В первую очередь ты думаешь только о происходящем, о тех, кто страдает. Я думаю о моих игроках. У них есть другие проблемы, связанные с семьей и друзьями. Это нелегко», — приводит слова Луческу Sport Total.

Фанаты киевского «Динамо» оскорбили Луческу