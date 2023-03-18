Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 20-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 20-го тура
Комментарии

Сегодня, 18 марта, матчем «Оренбург» — «Спартак» стартует 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч 20-го тура состоится 19 марта – встретятся ЦСКА и «Зенит».

В 20-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

18 марта, суббота:

«Оренбург» — «Спартак» (Оренбург, 12:00 мск);
«Урал» – «Динамо» (Екатеринбург, 14:15 мск);
«Факел» – «Сочи» (Воронеж, 16:30 мск);
«Локомотив» — «Краснодар» (Москва, 19:30 мск);

19 марта, воскресенье:

«Химки» — «Ростов» (Химки, 14:00 мск);
«Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, 16:30 мск);
«Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» (Нижний Новгород, 16:30 мск);
ЦСКА — «Зенит» (Москва, 19:30 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 48 очков. Второе место занимает «Спартак» (40), третье — «Ростов» (38).

«Спартак» объявил состав на первый матч дня в РПЛ! Соперник — дерзкий середняк. LIVE «Спартак» объявил состав на первый матч дня в РПЛ! Соперник — дерзкий середняк. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023