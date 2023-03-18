Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин считает, что «Урал» и «Динамо» сыграют вничью

Дмитрий Булыкин считает, что «Урал» и «Динамо» сыграют вничью
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо». Команды встретятся сегодня, 18 марта. Начало игры — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» после Кубка России в хорошем настроении, а «Урал» очень неплохо выступает в чемпионате. Местные болельщики поддержат «Урал», поэтому «Динамо» будет тяжело. Нас ждёт равная борьба. Как мне кажется, будет ничья», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка после 19 матчей. «Оренбург» (28) располагается на восьмой строчке. Лидирует «Зенит» (48).

Сократит ли «Спартак» отставание от «Зенита»? В соперниках — дерзкий середняк. LIVE Сократит ли «Спартак» отставание от «Зенита»? В соперниках — дерзкий середняк. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023