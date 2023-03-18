Дмитрий Булыкин считает, что «Урал» и «Динамо» сыграют вничью
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо». Команды встретятся сегодня, 18 марта. Начало игры — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» после Кубка России в хорошем настроении, а «Урал» очень неплохо выступает в чемпионате. Местные болельщики поддержат «Урал», поэтому «Динамо» будет тяжело. Нас ждёт равная борьба. Как мне кажется, будет ничья», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка после 19 матчей. «Оренбург» (28) располагается на восьмой строчке. Лидирует «Зенит» (48).
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