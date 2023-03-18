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«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ
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Воронежский «Факел» и футбольный клуб «Сочи» объявили стартовые составы команды на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 18 марта, в Воронеже, на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Факела»: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабеи, Браими, Марков, Гонгадзе.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев, Терехов, Дркушич, Юрганов, Макарчук, Кравцов, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе, Бурмистров.

Перед началом сегодняшнего матча в активе воронежского «Факела» 14 набранных очков после 19 сыгранных матчей. «Сочи» сумел набрать 28 очков. В случае победы южане могут подняться в шестёрку лучших команд РПЛ.

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