Федотов — о Fan ID: происходит неправильное действие. Футболу нужны полные стадионы
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о влияния введения Fan ID на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.
«Мы все видим, что стадионы в РПЛ сейчас пустуют, болельщиков всё меньше и меньше. Происходит какое-то неправильное действие, сейчас нужно всем объединяться. Футболу нужны полные стадионы. Болельщики — это важнейшая составляющая игры, они придают дополнительную энергию. Не зря говорят, что фанат — 12-й игрок», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, завтра, 19 марта, состоится центральный матч 20-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, начало — в 19:30 мск.
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