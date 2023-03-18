Главный врач ЦСКА объяснил досрочное завершение тренировки Рошей перед матчем с «Зенитом»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал досрочное завершение тренировки защитником Виллианом Рошей. Сегодня, 18 марта, ЦСКА проводит предыгровую тренировку. Завтра, 19 марта, армейцы встретятся с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москва. Начало матча — в 19:30 мск.

«Мы планировали, что Роша досрочно завершит тренировку. Виллиан готовится к игре с «Зенитом», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков после 19 матчей. ЦСКА (32) занимает пятое место.