Главный врач ЦСКА объяснил досрочное завершение тренировки Рошей перед матчем с «Зенитом»
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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал досрочное завершение тренировки защитником Виллианом Рошей. Сегодня, 18 марта, ЦСКА проводит предыгровую тренировку. Завтра, 19 марта, армейцы встретятся с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москва. Начало матча — в 19:30 мск.
«Мы планировали, что Роша досрочно завершит тренировку. Виллиан готовится к игре с «Зенитом», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков после 19 матчей. ЦСКА (32) занимает пятое место.
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