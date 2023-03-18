Бердыев во второй раз в карьере потерпел два разгрома подряд в РПЛ
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«Сочи» проиграл в гостевом матче 20-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом» со счётом 0:3. Главный тренер сочинцев Курбан Бердыев потерпел два поражения с разгромным счётом в Российской Премьер-Лиге во второй раз в карьере. Об этом сообщает Opta.
В предыдущем матче чемпионата России «Сочи» уступил «Оренбургу» со счётом 0:4. Ранее подобное случалось с Бердыевым во время работы в казанском «Рубине». В чемпионате России 2006 года его команда проиграла «Томи» (0:4) и «Сатурну» (0:3). В том сезоне «Рубин» финишировал пятым.
«Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков в 20 матчах. «Факел» находится на 14-м месте с 17 очками.
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