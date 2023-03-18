«Сочи» нанёс по воротам «Факела» один удар — на 90-й минуте встречи
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«Сочи» нанёс один удар в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:3).
На 90-й минуте встречи один из игроков сочинцев пробил головой после навеса со штрафного удара. Удар не завершился попаданием в створ ворот соперника. «Факел» нанёс 13 ударов, из которых шесть — в створ.
«Факел» открыл счёт на 33-й минуте матча. В ворота «Сочи» был назначен пенальти за игру рукой, 11-метровый удар исполнял Георгий Гогнадзе. Вратарь сочинцев угадал направление удара, но не сумел отбить мяч. На 73-й минуте Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев. Спустя шесть минут Матвей Ивахнов забил третий мяч «Факела». Вскоре после этого сочинцы остались в меньшинстве: Георгий Мелкадзе получил две жёлтые карточки.
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