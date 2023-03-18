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«Лейпциг» проиграл «Бохуму» в матче чемпионата Германии

«Лейпциг» проиграл «Бохуму» в матче чемпионата Германии
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Германии, в котором «Бохум» принимал «Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион». Хозяева одержали победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче забил Эрхан Машович, отличившийся на 48-й минуте. Победа стала для «Бохума» первой после пяти поражений подряд.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
18 марта 2023, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Машович – 48'

В параллельных матчах «Хоффенхайм» обыграл «Герту» (3:1), «Шальке» сыграл вничью с «Аугсбургом», а «Штутгарт» минимально уступил «Вольфсбургу» (0:1).

«Бохум» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы немецкой Бундеслиги нынешнего сезона. Команда набрала 25 очков. «Лейпциг» находится на третьем месте с 45 очками. Столько же баллов у «Униона» и «Фрайбурга», сыгравших на один матч меньше.

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