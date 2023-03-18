«Лейпциг» проиграл «Бохуму» в матче чемпионата Германии
Поделиться
Завершился матч 25-го тура чемпионата Германии, в котором «Бохум» принимал «Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион». Хозяева одержали победу с минимальным счётом.
Единственный гол в матче забил Эрхан Машович, отличившийся на 48-й минуте. Победа стала для «Бохума» первой после пяти поражений подряд.
Германия - Бундеслига. 25-й тур
18 марта 2023, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Машович – 48'
В параллельных матчах «Хоффенхайм» обыграл «Герту» (3:1), «Шальке» сыграл вничью с «Аугсбургом», а «Штутгарт» минимально уступил «Вольфсбургу» (0:1).
«Бохум» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы немецкой Бундеслиги нынешнего сезона. Команда набрала 25 очков. «Лейпциг» находится на третьем месте с 45 очками. Столько же баллов у «Униона» и «Фрайбурга», сыгравших на один матч меньше.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:57
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:22
-
18:13
Партнерский контент